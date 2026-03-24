France Médias Monde mobilise ses antennes pour la Semaine de la Presse

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Durant la semaine, plusieurs classes participent directement à des émissions diffusées sur RFI et Monte Carlo Doualiya. Ces interventions en direct constituent un point d’entrée concret dans la fabrique de l’information audio. Les élèves accèdent également aux coulisses des productions, notamment en régie avec l’émission "Légendes Urbaines", présentée par Juliette Fievet sur RFI. Ce dispositif permet d’exposer les processus de production radio, depuis la préparation éditoriale jusqu’à la diffusion, dans un contexte professionnel réel. L’immersion est complétée par la découverte des environnements de travail et des contraintes spécifiques aux médias audio.
Une cinquantaine de journalistes de France Médias Monde intervient tout au long de la semaine, en présentiel ou en visioconférence.
Une cinquantaine de journalistes de France Médias Monde intervient tout au long de la semaine, en présentiel ou en visioconférence.
Ces rencontres se déroulent en France, notamment à Paris, Vannes et Orléans, ainsi qu’à l’international via le réseau de l’AEFE et de la Mission laïque française. Le mardi 24 mars, le correspondant de RFI à Berlin intervient à l’école Voltaire à Berlin. Le jeudi 26 mars, Achraf Abid, journaliste de France 24 en arabe, échange en visioconférence avec des élèves de Beyrouth autour de la désinformation au Moyen-Orient, notamment avec Le Grand lycée franco-libanais et le Lycée franco-libanais de Verdun. Par ailleurs, Cécile Goudou, rédactrice en chef adjointe de ZOA, intervient auprès du club journal du Lycée français de Dakar.
Des contenus audio pédagogiques centrés sur l’IA et l’information
La production éditoriale s’accompagne de modules numériques et de contenus pédagogiques dédiés à l’éducation aux médias. Une édition spéciale de "Info ou Intox" est proposée en quatre langues : français, anglais, arabe et espagnol. Ce programme, porté par les Observateurs de France 24, vise à expliciter les mécanismes de manipulation de l’information à travers des cas concrets.
L’édition 2026 se concentre sur l’impact de l’intelligence artificielle et propose quatre vidéos pédagogiques : "En 2026, est-il encore possible de détecter une image générée par IA ? 4 conseils à adopter", "Quand l'IA "améliore" une image", "Faux sites d'information générés par IA : comment les détecter ?", "Peut-on faire confiance aux outils de détection par IA ?". Ces contenus complètent l’offre audio et participent à une approche transversale de la compréhension des environnements informationnels.
L’édition 2026 se concentre sur l’impact de l’intelligence artificielle et propose quatre vidéos pédagogiques : "En 2026, est-il encore possible de détecter une image générée par IA ? 4 conseils à adopter", "Quand l'IA "améliore" une image", "Faux sites d'information générés par IA : comment les détecter ?", "Peut-on faire confiance aux outils de détection par IA ?". Ces contenus complètent l’offre audio et participent à une approche transversale de la compréhension des environnements informationnels.