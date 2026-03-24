France Médias Monde mobilise ses antennes pour la Semaine de la Presse

La production éditoriale s’accompagne de modules numériques et de contenus pédagogiques dédiés à l’éducation aux médias. Une édition spéciale de "Info ou Intox" est proposée en quatre langues : français, anglais, arabe et espagnol. Ce programme, porté par les Observateurs de France 24, vise à expliciter les mécanismes de manipulation de l’information à travers des cas concrets.

L’édition 2026 se concentre sur l’impact de l’intelligence artificielle et propose quatre vidéos pédagogiques : "En 2026, est-il encore possible de détecter une image générée par IA ? 4 conseils à adopter", "Quand l'IA "améliore" une image", "Faux sites d'information générés par IA : comment les détecter ?", "Peut-on faire confiance aux outils de détection par IA ?". Ces contenus complètent l’offre audio et participent à une approche transversale de la compréhension des environnements informationnels.