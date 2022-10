France Médias Monde forme ses journalistes aux enjeux climatiques

Pour permettre aux journalistes du groupe, quelle que soit leur spécialité ou leur langue de travail, de décelopper leur expertise en matière de dérèglement climatique, pour leur donner les outils utiles à un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, France Médias Monde a lancé un large plan de formation de ses équipes éditoriales.

Une formation de trois jours "Comprendre et couvrir le changement climatique pour raconter ses enjeux à ses audiences" a pour objectif de former les journalistes aux enjeux scientifiques et à la compréhension des mécanisme du dérèglement climatique.