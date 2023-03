France Médias Monde conserve le score de 99/100 à l’index de l’égalité Femmes-Hommes

Cet index est calculé suivant une méthodologie imposée sur cinq indicateurs : écart de rémunération entre les femmes et les hommes à poste égal et âge comparable, nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations, pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé maternité, écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaires.