France Inter : un podcast original coproduit avec Netflix

Ils sont comédiens et comédiennes, ont choisi le stand-up ou le one-man-show, et se confrontent à un public qui exige le rire. Pourquoi avoir choisi cette voie ? Comment se décline l’humour sur scène ? Quelles sont les inspirations, les méthodes de travail, le rapport à l’écriture, le rapport au corps aussi pour ces artistes ? Ils ont accepté d'embarquer les auditeurs dans les coulisses des lieux qui ont compté dans leur parcours : radio, théâtre ou café-théâtre. Des rencontres étonnantes rythmées par les mots de ces artistes et quelques-uns de leurs sketches.

