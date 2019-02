France Inter se délocalise à Saint-Étienne

L’objectif de ces rendez-vous est de décrypter l’actualité au plus près des préoccupations des Français et d’en donner les clés de compréhension à l’heure où la France traverse une crise qui présente des formes inédites dont la remise en cause de son traitement par les médias. Radio France propose donc, en marge des émissions d’antenne en direct et en public, des rencontres entre le public et les journalistes : espaces de dialogue et d’échanges qui doivent permettre aux auditeurs d’exprimer leurs attentes en termes d’information, d’explication et de repères sur les grands enjeux sociétaux. Tout en réaffirmant sa responsabilité en matière de traitement de l’information, Radio France souhaite ainsi renforcer les liens de confiance entre les médias et les publics en étant à leur écoute.