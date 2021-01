France Inter partenaire du festival de la BD d’Angoulême

Fait nouveau, la cérémonie des prix du Festival sera diffusée en direct et en exclusivité sur franceinter.fr. Le palmarès 2021 sera également annoncé en live par Thomas VDB. France Inter rappelle qu'elle soutient la BD tout au long de l’année. Auteurs, dessinateurs, éditeurs, membres des jurys, personnalités et amateurs du 9e art … sont régulièrement invités pour parler de leur actualité...

"Depuis quelques années et de manière complémentaire, France Inter labellise de nombreux romans graphiques leur offrant ainsi un soutient éditorial et une visibilité promotionnelle forte. Il en est de même avec son Prix BD Fnac/France Inter qu’elle a lancé en 2018 et qui récompense la meilleure BD parmi une sélection proposée par un jury professionnel et grand public" indique la station.