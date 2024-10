France Inter organise son "Prix BD Fnac France Inter" 2025

Trente candidats seront retenus et auront pour mission de lire, évaluer et noter l’ensemble de la sélection des libraires Fnac et de la rédaction de France Inter, afin de choisir les albums finalistes. Par ailleurs, 5 membres du Pass Culture viendront rejoindre les rangs du jury grand public composé de 35 jurés au total. Une commission finale se réunira pour élire l’album lauréat. Elle sera présidée par Rebecca Manzoni et composée de journalistes spécialisés et de libraires Fnac.

Les noms des finalistes seront annoncés le 6 décembre. Le nom du lauréat sera révélé début janvier et il ou elle sera invité-e dans l’émission Totémic du 10 janvier à 9h20.