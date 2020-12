France Inter avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse

En pleine pandémie, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse se réinvente pour continuer à fêter le livre et la littérature jeunesse : des rencontres à distance, une exposition démultipliée "La tête dans les images" et une chaîne télé en partenariat avec ViàGrandParis, qui diffuse toute la durée du salon, en direct et en replay. Depuis ce 1er décembre et jusqu'à dimanche, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse sera à vivre sur France Inter.