France Culture remet son Prix BD des étudiants

Ce Prix récompense une bande-dessinée d’auteur émergent (pas plus de 3 BD déjà publiées à son actif), parue entre août 2021 et juin 2022 en langue française. 5 BD sont choisies par France Culture et Les Inrockuptibles, puis soumises au vote du jury étudiant.

Né en 2020, le Prix BD des étudiants complète l'offre des Prix de France Culture à destination des étudiants, aux côtés du Roman des étudiants et du Prix France Culture Cinéma, qui rassemblent respectivement plus de 1 500 étudiants issus de toutes les Universités et Grandes Écoles de France, en métropole comme dans les DROM-COMS.