France Culture réalise un record avec 36.1 millions d’écoutes à la demande

Neuf émissions apparaissent dans le Top 30 : "Les Chemins de la philosophie" (6e avec 4 495 000 écoutes), "Les Nuits de France Culture" (7e avec 4 400 000), "Les Pieds sur terre" (9e avec 3 258 000), "Le Cours de l’histoire" (16e avec 2 249 000), "La Méthode scientifique" (17e avec 2 095 000), "Entendez-vous l’éco ?" (21e avec 1 649 000), "LSD, La Série Documentaire" (23e avec 1 510 000), "Les Enjeux" (27e avec 1 092 000) et "Le Feuilleton" (28e avec 1 058 000).

"Grâce à la qualité de notre offre et à une stratégie éditoriale et de distribution étroitement liées, l’écoute des podcasts de France Culture atteint aujourd’hui un niveau record et je m’en réjouis. Les programmes de notre antenne et le développement de nos podcasts originaux constituent un catalogue d’une richesse inestimable, mis à disposition des auditeurs à tout moment et où qu’ils soient" a réagi Sandrine Treiner, directrice de France Culture.