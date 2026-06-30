La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 30 Juin 2026 - 11:00

France Culture confie "Avec philosophie" à Géraldine Mosna-Savoye


Notez


À partir du 31 août 2026, Géraldine Mosna-Savoye présentera "Avec philosophie", le rendez-vous quotidien de France Culture consacré à la philosophie, diffusé du lundi au jeudi de 10h à 11h. Figure de l'antenne depuis plus de dix ans, elle proposera une nouvelle formule de l'émission articulée autour des grandes œuvres de la pensée, des philosophies du monde et des concepts qui éclairent les enjeux contemporains.


À partir du 31 août 2026, Géraldine Mosna-Savoye prendra les commandes d'"Avec philosophie", le rendez-vous quotidien de France Culture diffusé du lundi au jeudi de 10h à 11h. Radio France / Christophe Abramowitz
À partir du 31 août 2026, Géraldine Mosna-Savoye prendra les commandes d'"Avec philosophie", le rendez-vous quotidien de France Culture diffusé du lundi au jeudi de 10h à 11h. Radio France / Christophe Abramowitz

Vous aimerez aussi

Géraldine Mosna-Savoye souhaite redonner toute leur place aux textes fondateurs de la philosophie tout en élargissant le regard à d'autres traditions intellectuelles. Chaque semaine, l'émission invitera les auditeurs à redécouvrir des auteurs et des œuvres.
L'objectif est d'explorer des textes parfois méconnus ou réduits à quelques citations célèbres afin d'en montrer l'actualité et la richesse pour comprendre les débats contemporain. "Nous vivons dans un temps où tout semble devoir être commenté immédiatement. Dans "Avec philosophie", j'ai envie de prendre le temps de redécouvrir les grandes œuvres de la pensée. Parce qu'elles parlent de nous, des questions qui nous animent et des interrogations qui ne cessent d'agiter le temps présent, l'occasion est, à travers des séries et des collections, de les ouvrir à nouveau" explique Géraldine Mosna-Savoye


Plus de dix ans de rendez-vous philosophiques sur France Culture

Avant de prendre les commandes d'"Avec philosophie", Géraldine Mosna-Savoye a accompagné les auditrices et les auditeurs de France Culture à travers plusieurs émissions consacrées à la philosophie.
Elle a notamment participé aux "Nouveaux Chemins de la connaissance", au "Journal de la philo", à "Carnet de philo", à "Sans oser le demander" ainsi qu'au "Souffle de la pensée". Ce parcours se poursuit désormais avec la présentation quotidienne d'"Avec philosophie", diffusée du lundi au jeudi de 10 h à 11 h sur France Culture.


Tags : France Culture, Géraldine Mosna-Savoye, Radio France



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication