France Culture confie "Avec philosophie" à Géraldine Mosna-Savoye

Géraldine Mosna-Savoye souhaite redonner toute leur place aux textes fondateurs de la philosophie tout en élargissant le regard à d'autres traditions intellectuelles. Chaque semaine, l'émission invitera les auditeurs à redécouvrir des auteurs et des œuvres.

L'objectif est d'explorer des textes parfois méconnus ou réduits à quelques citations célèbres afin d'en montrer l'actualité et la richesse pour comprendre les débats contemporain. "Nous vivons dans un temps où tout semble devoir être commenté immédiatement. Dans "Avec philosophie", j'ai envie de prendre le temps de redécouvrir les grandes œuvres de la pensée. Parce qu'elles parlent de nous, des questions qui nous animent et des interrogations qui ne cessent d'agiter le temps présent, l'occasion est, à travers des séries et des collections, de les ouvrir à nouveau" explique Géraldine Mosna-Savoye

