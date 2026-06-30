France Culture confie "Avec philosophie" à Géraldine Mosna-Savoye

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Géraldine Mosna-Savoye souhaite redonner toute leur place aux textes fondateurs de la philosophie tout en élargissant le regard à d'autres traditions intellectuelles. Chaque semaine, l'émission invitera les auditeurs à redécouvrir des auteurs et des œuvres.
L'objectif est d'explorer des textes parfois méconnus ou réduits à quelques citations célèbres afin d'en montrer l'actualité et la richesse pour comprendre les débats contemporain. "Nous vivons dans un temps où tout semble devoir être commenté immédiatement. Dans "Avec philosophie", j'ai envie de prendre le temps de redécouvrir les grandes œuvres de la pensée. Parce qu'elles parlent de nous, des questions qui nous animent et des interrogations qui ne cessent d'agiter le temps présent, l'occasion est, à travers des séries et des collections, de les ouvrir à nouveau" explique Géraldine Mosna-Savoye
Plus de dix ans de rendez-vous philosophiques sur France Culture
Avant de prendre les commandes d'"Avec philosophie", Géraldine Mosna-Savoye a accompagné les auditrices et les auditeurs de France Culture à travers plusieurs émissions consacrées à la philosophie.
Elle a notamment participé aux "Nouveaux Chemins de la connaissance", au "Journal de la philo", à "Carnet de philo", à "Sans oser le demander" ainsi qu'au "Souffle de la pensée". Ce parcours se poursuit désormais avec la présentation quotidienne d'"Avec philosophie", diffusée du lundi au jeudi de 10 h à 11 h sur France Culture.