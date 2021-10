France Culture à Nantes pour les Utopiales

Soulignons que l'émission "La Méthode scientifique" sera diffusée en direct de 16h à 17h avec Nicolas Martinb qui évoquera le thème de la science‐fiction et de l'environnement aux côtés de Jérôme Vincent (journaliste), Bénédicte Leclercq (journaliste) et de Gwen de Bonneval (dessinateur et scénariste)...