France Culture : 236 épisodes et 34 séries disponibles sous le label Savoirs+

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Accessible sur l'application Radio France, Savoirs+ réunit des podcasts produits par des institutions scientifiques et culturelles et labellisés par France Culture. Un an après son lancement, le dispositif compte plus de 20 partenaires, parmi lesquels la BnF, l'Inserm, le Collège de France, le Musée du Louvre, le CNES, l'EHESS, le Centre Pompidou, le Château de Versailles... Son catalogue comprend 236 épisodes, répartis en 34 séries et 26 focus thématiques éditorialisés.
Selon France Culture, les contenus ont généré plus d'un demi-million d'écoutes grâce à leur présence sur l'application Radio France. Pour certains partenaires, l'audience des podcasts a été multipliée par quatre depuis leur intégration au label. Savoirs+ poursuit son développement à la rentrée avec l'arrivée de nouvelles institutions et une ouverture à l'international, notamment avec l'Université de Lausanne, en Suisse.
Selon France Culture, les contenus ont généré plus d'un demi-million d'écoutes grâce à leur présence sur l'application Radio France. Pour certains partenaires, l'audience des podcasts a été multipliée par quatre depuis leur intégration au label. Savoirs+ poursuit son développement à la rentrée avec l'arrivée de nouvelles institutions et une ouverture à l'international, notamment avec l'Université de Lausanne, en Suisse.
De nouveaux podcasts en préparation et un partage des expertises
Savoirs+ associe également l'Université PSL, l'Académie nationale de médecine et sa Fondation, l'Institut du monde arabe, l'ENS de Lyon, la Bibliothèque Sainte-Geneviève, le Musée d'Orsay, les Rendez-vous de l'Histoire, le Centre national du livre, le Musée des Confluences, l'Institut national de l'histoire de l'art, le Mémorial de la Shoah, l'Université Paris Cité, l'Ordre de la Libération, l'Institut de France et le Muséum national d'Histoire naturelle.
El Mouhoub Mouhoud, président de PSL, indique que plusieurs podcasts de son université sont déjà référencés et souhaite poursuivre leur développement. Thierry Facon, secrétaire général de la Fondation de l'Académie nationale de médecine, annonce la préparation d'une nouvelle série de podcasts. Pour accompagner ces collaborations, France Culture a réuni ses partenaires actuels et futurs le mercredi 1er octobre à la Maison de la Radio et de la Musique, autour d'ateliers consacrés à la fabrication des podcasts et au partage des expertises.
El Mouhoub Mouhoud, président de PSL, indique que plusieurs podcasts de son université sont déjà référencés et souhaite poursuivre leur développement. Thierry Facon, secrétaire général de la Fondation de l'Académie nationale de médecine, annonce la préparation d'une nouvelle série de podcasts. Pour accompagner ces collaborations, France Culture a réuni ses partenaires actuels et futurs le mercredi 1er octobre à la Maison de la Radio et de la Musique, autour d'ateliers consacrés à la fabrication des podcasts et au partage des expertises.