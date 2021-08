France Bleu : une saison et quatre engagements

Avec ses 3 261 000 auditeurs quotidiens, France Bleu s’engagera au coeur du débat politique, citoyen, social et culturel qui s’ouvre. "Les 44 stations du réseau feront vivre dans leurs matinales, grâce à leurs 7 éditions d’informations locales et à leurs éditions spéciales, un débat parfois vif mais toujours respectueux, inscrit dans la réalité du quotidien". Cette thématique sera notamment incarnée à l'antenne par Wendy Bouchard qui animera Ma France de 13h à 14h, le nouveau magazine de France Bleu et fera la synthèse de l’actualité du jour.

Et pour que chacun puisse participer au débat, France Bleu lance, cette saison, une grande consultation numérique citoyenne avec Make.org, consultation dénommée #MaFrance2022 dont l'objectif est de collecter l’ensemble des questions, des préoccupations et des propositions des Français.