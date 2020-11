France Bleu : une journée spéciale Restos du Cœur

Entre 06h et 09h, les 44 matinales locales seront thématisées, avec des représentants locaux des Restos du Coeur? De 12h à 13h, dans l'émission "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission", Willy Rovelli reçoit Patrice Douretbénévole et administrateur des Restos du Cœur et Françoise Bourdin, auteure, qui a participé à la rédaction de la 7e édition du recueil de nouvelles 13 à table ! au profit des Restos du Coeur Dans "C’est déjà demain", de 15h à 16h, Églantine Éméyé, accueillera Brigitte Miche, bénévole, administratrice et responsables du comité des missions locales. Ensemble, elles abordent des thèmes fondateurs pour les Restos du Coeur : le bénévolat, l’engagement en famille pour une association, ou encore les Bébés Restos