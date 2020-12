France Bleu souhaite un joyeux Noël aux tout petits

Depuis le 17 décembre, France Bleu propose dix nouveaux épisodes à l’occasion de Noël. Des pépites à écouter pour se faire plaisir pendant les fêtes. Les 10 contes, d’une durée de 2 à 10 minutes et produits par France Bleu Lorraine Nord, sont disponibles en podcast sur le site et l’appli de France Bleu. Des univers multiples agrémentés de rebondissements empreints de tendresse et de jeux avec et sur les mots. C’est tout un monde poétique avec des touches d’humour au détour d’une phrase que Nicolas Turon donne à découvrir sur francebleu.fr.