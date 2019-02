France Bleu s'installe au Salon de l'Agriculture

Plus de 1 000 exposants originaires de 69 pays, près de 4 000 animaux s'apprêtent à aller à la rencontre des 600 000 visiteurs et plus attendus durant ces 9 jours de rencontres et d'animations.

France Bleu propose plus de 55 heures de programmes en direct du Salon, émissions, reportages, interviews et chroniques en direct et en public depuis nos deux studios sur l'Espace Radio France. Producteurs régionaux, éleveurs, représentants de tous les métiers du monde agricole, starts up... toutes celles et ceux qui font vivre nos régions au quotidien sont nos invités durant ces 9 jours de Salon.