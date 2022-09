France Bleu, radio partenaire de la Braderie de Lille

France Bleu fera vivre la Braderie de Lille 2022 avec un dispositif inédit notamment le vendredi 2 septembre, de 16h à 19h. La station sera en direct de l’espace France Bleu place du Théâtre avec Philippe Sallé et dans les rues de Lille avec Laurent Dereux et Jean-Sébastien Lebon. Le lendemain, France Bleu Nord sera en direct à partir de 07h avec Jean-Sébastien Lebon, Bruno Béart, Emmanuel Bordeau et Pascal Toth. Entre 12h et 13h, la radio proposera, en diffusion nationale, "L’étape gourmande" depuis Lille avec Nathalie Helal. Le magazine "Planète Bleu" avec Benoît Prospero sera aussi proposé en diffusion nationale depuis Lille à 16h. Enfin, Ségolène Alunni et Benoît Prospero feront vivre la Braderie de Lille, de 17h à 19h.