France Bleu, radio officielle du Tour de France

Émission en direct chaque jour depuis le village départ avec les locales de France Bleu, un direct dans les journaux de 13h et de 19h selon l’actualité de la course, un point dans les flashs toutes les 30 minutes à partir de 14 h et jusqu’à l’arrivée, l’arrivée en direct... Voilà pour le dispositif antenne de France Bleu pendant toute la durée du Tour. Par ailleurs, le réseau local de Radio France mise également sur un dispositif numérique "pour être au plus près de la course" avec un article de présentation de l'étape du jour avec la carte détaillée de l’étape, chaque jour un récapitulatif des 5 faits marquants de la journée à travers des vidéos, des photos, un chiffre clé, la petite phrase du jour, un article "Le Direct" avec le hashtag #TDF2018 pour suivre l’étape du jour et des infos sur les conditions de circulation, les meilleurs endroits pour bien voir le Tour de France…