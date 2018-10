France Bleu, radio officielle de la Route du Rhum

Pour l'occasion, dès ce 27 octobre, un studio de France Bleu Armorique sera installé sur le pavillon 10 à l'Esplanade Saint-Vincent. Jusqu’au départ de la course, France Bleu Armorique mettra en avant les derniers préparatifs, des interviews des skippers, des témoignages et des reportages notamment les 27 et 28 octobre de 15h à 18h puis le 1er novembre (de 11h à 13h), le 2 novembre (de 11h à 13h et de 16h à 19h), le 3 novembre (de 10h à 12h avec un direct co-animé avec France 3 Bretagne) puis le 3 novembre (de 14h à 19h). France Bleu Armorique sera aussi en direct pour le départ de la course le 4 novembre à 14h autour d'infos pratiques pour mieux circuler aux abords de Saint-Malo et intramuros. Et, forcément, grâce à des points réguliers tous les jours de course jusqu'à l’arrivée en direct à Pointe-à-Pitre.