France Bleu lance une grande consultation citoyenne

France Bleu lance un espace d’expression avec la plateforme make.org, permettant de contribuer à l’émergence d’un débat d’idées apaisé. Dès septembre et jusqu’à ces élections, via ses plateformes numériques et sur ses antennes, le réseau donnera la parole aux auditeurs et internautes pour partager leurs solutions, faire des propositions et donner leurs avis sur celles des autres. "Nous avons la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables" explique France Bleu.

Ces propositions permettront à chacun de s’emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir son "Agenda citoyen".