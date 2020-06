France Bleu lance son Tour de France avec "Un Tour d’avance"

France Bleu fait donc son échappée dans l’Hexagone qui se déconfine en attendant le lancement de la Grande Boucle fin août avec ces 23 chroniques de 2’30 en mode "road trip" pour faire vivre aux auditeurs les 23 étapes du "Tour d’avance" sur France Bleu. Du lundi au dimanche, entre le 27 juin et le 19 juillet, deux chroniques introduites par Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, mettront les auditeurs dans l’ambiance de l’étape du jour : interviews d’anonymes, d’amoureux de la petite reine, de personnalités locales dans le 6h-9h, au cours de la matinale et à 13 h, dans "Une Heure en France".

Ce dispositif, renforcé par 23 vidéos à regarder sur francebleu.fr pour les 23 étapes du "Tour d’avance", est mis en place en collaboration avec la direction des sports de Radio France, et en partenariat avec L’Équipe.