France Bleu fête les Journées européennes du patrimoine

France Bleu célèbre le patrimoine des régions sur ses 44 antennes toute la semaine : du lundi au vendredi, de 12h à 13h dans France Bleu Midi Ensemble ainsi que ce samedi, de 10h à 12h30 dans Agenda du week-end. Les auditeurs de Radio France retrouveront toutes les initiatives locales, des interviews, une mise en lumière des lieux ouverts au public et la déclinaison de l’émission "Les Héros du patrimoine" sur France 3. Les antennes de France Bleu sont ré-habillées spécialement pour l’occasion ; les sites internet et pages Facebook de France Bleu reprennent les initiatives et lieux emblématiques à découvrir dans les régions.

Les auditeurs sont ainsi invités, pendant toute cette semaine, à partager les sites incontournables de France et échanger avec les femmes et les hommes qui s’investissent tous les jours pour les protéger.