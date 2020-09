France Bleu dévoile le nom du lauréat du premier Prix Grands Détectives

Présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, le jury était composé de 13 auditrices et 12 auditeurs sélectionnés parmi les 5 000 candidatures déposées sur francebleu.fr, le site portail des 44 antennes de France Bleu, deux animatrices, une rédactrice en chef et trois communicants de France Bleu. "Le choix entre les 5 romans tous très originaux a été difficile. Mais Angélus, avec pour toile de fond une Occitanie médiévale magnifiquement restituée et une intrigue solidement ancrée dans cette région d’origine de l’auteur, est totalement en phase avec cette promesse de nos 44 radios locales : valoriser au quotidien l’histoire, les patrimoines régionaux et ceux qui par passion et avec talent, nous les rendent accessibles" a indiqué Jean-Emmanuel Casalta.