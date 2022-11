France Bleu Périgord récompensée par l'UNESCO

Le jury était composé du comité français des réserves de biosphère, de l’agence de l’eau et d’EPIDOR, la structure coordinatrice de la réserve de biosphère. L’appel à candidatures avait pour objectif d’identifier des porteurs d’actions qui mènent des actions concrètes et intéressantes pour la préservation des ressources au quotidien sur le territoire. Ce qui a plu au jury avec la candidature France Bleu Périgord, c'est cette sensibilisation que l’on peut entendre sur un média grand public mais qui s’appuie sur des initiatives locales. Un angle qui a intéressé l’UNESCO.Le travail de France Bleu Périgord est à retrouver dans Parlons nature en Dordogne , dans Au fil de l'eau en Dordogne et dans Sauvons la planète