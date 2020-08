France Bleu Paris, la radio supportrice du PSG

Éric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG et consultant, Bruno Salomon, journaliste sportif de France Bleu Paris et Stéphane Bitton, journaliste et spécialiste du PSG seront en direct de la Tribune presse du Parc des Princes. Antoine Martin, journaliste sportif, fera vivre le match au plus près des quelque 5 000 supporters présents au stade pour assister au match. Thomas Etcheberry sera, lui, parmi les personnalités VIP invitées par le PSG.

Trois lieux stratégiques au cœur du Parc des Princes pour rendre compte de l’ambiance et témoigner du soutien de tous pour le Paris Saint-Germain.