France Bleu Normandie : une journée spéciale à Arromanches

Depuis la terrasse du restaurant La Marine, les équipes de France Bleu Normandie seront mobilisées pour faire vivre cette journée spéciale. Et, de nombreux invités seront au micro de France Bleu à l’occasion de cet événement. Les auditeurs pourront assister aux émissions en direct de 6h à 12h et de 16h à 19h.

Chaque nouveau numéro de l'opération "Un jour chez nous" se conclut par un grand débat. Là aussi, les auditeurs pourront assister au débat et échanger avec les invités, de 18h à 19h autour du thème "Quelle mémoire du Débarquement et de la Bataille de Normandie pour les prochaines générations ?" depuis le restaurant La Marine d’Arromanches.