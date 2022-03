France Bleu Normandie se mobilise pour l’Ukraine

Le collectif Scènes solidaires pour la paix se mobilise pour soutenir l’Ukraine. Retrouvez des témoignages, interventions musicales, théâtrales et chorégraphiques, lectures... Une soirée présentée par Véronique Arnould et Michel Jérôme avec les artistes et les scènes de la métropole rouennaise et de la région Normandie.

En partenariat avec France Bleu Normandie, Scènes solidaires pour la paix reversera les dons de cette soirée à la Fondation de France pour les programmes Solidarité Ukraine et Aide aux migrants. Cette soirée sera également l’occasion de venir en aide à l’ensemble des victimes des guerres dans monde...