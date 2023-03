France Bleu Normandie organise "La grande chenille de l’Armada"

Née sur les réseaux sociaux en juin dernier, l’initiative est désormais officielle et devient l’un des temps forts de l’Armada 2023. Les deux médias normands donnent rendez-vous au public le lundi 12 juin à 18h pour tenter de battre un record.

Plus de 5 000 personnes sont attendues sur l’esplanade Saint-Gervais de Rouen pour créer la plus grande chenille du monde. Dans une ambiance festive et décontractée, les rouennais et plus globalement les normands sont invités à se retrouver avec un objectif : battre la tentative de record réalisée le 5 juin dernier par les bretons à Saint-Brieuc. Les normands comptent bien sortir vainqueur de ce défi qui a pris une dimension très officielle.