France Bleu Lorraine booste le pouvoir d'achat de ses auditeurs

À Metz, pour écouter France Bleu, les lorrains se branchent sur le 98.5. Et si justement, ils n’avaient que 98.5 secondes pour faire leurs courses et passer en caisse sans rien débourser ? C’est le défi un peu fou que lance la première radio de proximité en Moselle à ses auditeurs. Du 9 au 22 décembre, France Bleu Lorraine les invitent à s’inscrire sur francebleu.fr et l’application "Ici". À l’issue d’un tirage, qui se déroulera les dimanches 15 et 22 décembre dans 3Ici Matin weekend", deux heureux lorrains auront la chance de participer à cette course infernale.

Le Jour J, à eux de choisir ce qu’ils veulent dans les rayons, et de remplir leur charriot en... 98,5 secondes seulement. C’est lors de leur passage en caisse, qu’ils découvriront le montant de leurs achats. Le ticket peut s’envoler jusqu’à 500 euros.