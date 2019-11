France Bleu Limousin : un concert avec 4 artistes de la région

Chaque jour à 16h20 l’émission "Les Talents du Limousin" met en lumière les artistes de la région. Ils partagent leur histoire, leur sensibilité, et bien évidement leur musique. L’idée est de donner encore plus de visibilité à ces pépites de chez nous et peut être pourquoi pas trouver le nouveau Gauvain (Creuse) Sers ou les prochains Trois Cafés Gourmands (Corrèze). France Bleu Limousin décline cette chronique en soirée live et enregistrée en public le vendredi 6 décembre au CCM Jean Gagnant.

Le concert sera présenté par Régis Mazaubraud et accueillera Greg Novan (Folk/Rock), Biiiz (Rock Psyché), Rose Goodfellow & Friends (Folk/Blues/Country) et Dumont D'urville (pour son Tribute To Bowie). Chacun d'eau se produira sur la scène durant 30 minutes.