France Bleu Limousin remplit la hotte du Père Noël Vert

Les Pères Noël verts du Secours Populaire permettent aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées ou isolées, de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité. Grâce à eux, depuis 1976, le Secours populaire peut proposer aux enfants et aux familles en difficulté : des jouets, des livres, des colis alimentaires festifs. Pour faciliter le travail du Père Noël vert, France Bleu Limousin ouvre ses portes et met à disposition de ceux qui le désirent une hotte géante. Les auditeurs peuvent déposer leurs jouets (en bon état ou neufs) au 23 boulevardd Gambetta à Limoges pour que, le soir de Noël, tous les enfants en attente d'un cadeau, soient comblés. Et, dès ce 9 décembre, France Bleu Limousin, en partenariat avec E.Leclerc Zone Nord Limoges, offrira un jouet neuf au Secours Populaire.