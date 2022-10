France Bleu Hérault prépare son festival dédié aux enfants

Ce Festival est né de la chronique "À Hauteur d’enfant", un programme de France Bleu Hérault qui s’immerge dans le monde des enfants. Pour cette saison 2022-2023, ce sont les élèves, âgés de 6 à 11 ans, de deux classes des écoles primaires La Castelle Maurin à Lattes et Winston Churchill à Montpellier qui font de la radio. Ils racontent ce qu’ils aiment, racontent leur vie au quotidien, leurs préoccupations, leurs visions du monde et livrent aux auditeurs de France Bleu Hérault des petits trésors sonores. Ce rendez-vous est diffusé du lundi au vendredi à 8h12 (pendant les vacances scolaires) sur France Bleu Hérault et sur l’appli ICI par France Bleu et France 3.