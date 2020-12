France Bleu : 40 ans d'histoire en musique sur 4 CD

"40 ans d’histoire en musique avec les plus grands artistes mais aussi tous ceux que France Bleu a contribué à faire connaitre au plus grand nombre. France Bleu, c’est cette radio unique en France, faites de 44 radios locales depuis la première, France Bleu Nord, jusqu’à la dernière-née, France Bleu Saint-Etienne Loire. De Rouen à Besançon, d’Auxerre à Guéret, de Strasbourg à Nice, populaire, musicale, dédiée à l’information locale, à la découverte, elle est la radio du circuit court. Celle qui permet à chacun d’entre nous de retrouver l’univers familier de son environnement immédiat, mais aussi de se divertir et d’écouter la musique qui marque chaque période de notre vie" a indiqué Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu