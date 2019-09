France 5 : Une émission TV déclinée en podcast audio

C'est une première : la déclinaison d'une émission télévisée dans un format audio. "La maison des maternelles", émission diffusée sur France 5, est désormais disponible en version audio et donc, en sous la forme d'un podcast. Chaque semaine, Benjamin Muller propose de prendre le temps de revenir sur un sujet de préoccupation des futures ou jeunes mamans (et papas). Une promesse : "aucun tabou". Tous les sujets vont être abordés, des plus intimes aux plus courants, avec des témoignages et des conseils de professionnels.

Premier podcast : "Votre accouchement, avec ou sans péridurale ?". Un podcast disponible sur cinq plateformes : Deezer, Apple Podcasts, Castbox, Spotify.