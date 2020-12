Ferrero lance sa radio de Noël avec Crooner Radio

Tous les plus beaux "Christmas albums" sont sur Crooner Radio Christmas by Ferrero , depuis le 20 novembre et jusqu'au 1er janvier. De Dean Martin à Roch Voisine, de Nathalie Cole à Louane ou encore en passant par le très célèbre Tino Rossi, tous ces artistes et leurs chansons, souvent reprises dans les publicités de Noël, sont sur cette "radio officielle de Noël 2020 by Ferrero". La radio veut illuminer les fêtes de fin d’année des auditeurs. Cette année, c’est le célèbre chocolatier international Ferrero qui est à l’honneur de cette féérique webradio, dans l’esprit d’un "Noël ensemble autrement".Crooner Radio a voulu préserver le faste des "Christmas songs" qui devrait ainsi transformer votre appartement confiné en chalet digne d’un joli film de Walt Disney, à l’image d’une publicité Nutella ou Kinder...