Ferncast : une nouvelle version 3.0 du logiciel aixtream

Une entrée et une sortie SRT (Secure Reliable Transport), une surveillance SNMP (Simple Network Management Protocol) jusqu'à la v3, une réception et transcodage DAB, un DVB MPE (Multiprotocol Encapsulation ETSI EN 301 192) et un serveur Icecast interne sont les nouvelles focntionnalités de cette version 3.0. De plus, certaines autres fonctionnalités ont été ajoutées ou améliorées dans la version 3.0, en plus des corrections mineures. Parmi ces fonctionnalités, les clients peuvent trouver la prise en charge des ADTS AAC (en plus de LATM/LOAS), la récupération des fichiers d'enregistrement non terminés, le service type pour DVB configurable, la mise à jour du widget Recorder Group. En guise de teaser pour la sortie de la version 3.1, Ferncast annonce qu'aixtream pourra bientôt fonctionner comme un pur encodeur UECP. Cette mise à jour s'accompagnera également de diverses améliorations de RDS.