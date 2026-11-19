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Adoptée le 14 octobre 2026 et publiée au Journal officiel le 31 octobre, la délibération du CNC prévoit que seules les rémunérations des auteurs et des artistes-interprètes, ainsi que les dépenses techniques liées à l'enregistrement, au mixage et à l'intégration de leurs prestations, sont prises en compte dans les aides au doublage, à la postsynchronisation, à la voix off et à l'audiodescription. La même règle s'applique au sous-titrage. Les œuvres aidées, qu'il s'agisse de films, de séries, de documentaires, d'animations ou de jeux vidéo, doivent également justifier de l'intervention d'au moins un auteur. Cette décision concrétise l'engagement pris le 16 mai 2026 par la ministre de la Culture à Cannes. Elle n'interdit toutefois pas l'utilisation de voix de synthèse : les dépenses correspondantes ne sont simplement plus éligibles aux aides.
Les associations Les Voix et ATAA, mobilisées sur ce sujet depuis plusieurs années, considèrent cette mesure comme une première étape.
Les professionnels demandent une protection plus large
Les associations soulignent que les œuvres étrangères échappent largement à ce dispositif. Selon le CNC, 280 films non francophones sont sortis en France en 2024. Les Voix et ATAA demandent une modification du décret relatif au visa d'exploitation pour garantir une adaptation et une interprétation humaines des versions françaises. Elles souhaitent également connaître la part des enregistrements couverts par la nouvelle règle et ouvrir des discussions avec les chaînes et plateformes sur les clauses contractuelles et l'identification des contenus générés par IA. Selon l'Observatoire, les comédiens de doublage ont travaillé 735 743 heures en 2024, soit 13.6% de moins qu'en 2023 et 26% de moins qu'en 2022. Le secteur comptait 3 984 comédiens en activité, en baisse de 6.4%, pour une masse salariale de 40.3 millions d'euros, en recul de 9.5%. Ces données concernent le doublage audiovisuel et ne constituent pas une mesure de l'emploi dans la radio.