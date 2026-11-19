Les associations soulignent que les œuvres étrangères échappent largement à ce dispositif. Selon le CNC, 280 films non francophones sont sortis en France en 2024. Les Voix et ATAA demandent une modification du décret relatif au visa d'exploitation pour garantir une adaptation et une interprétation humaines des versions françaises. Elles souhaitent également connaître la part des enregistrements couverts par la nouvelle règle et ouvrir des discussions avec les chaînes et plateformes sur les clauses contractuelles et l'identification des contenus générés par IA. Selon l'Observatoire, les comédiens de doublage ont travaillé 735 743 heures en 2024, soit 13.6% de moins qu'en 2023 et 26% de moins qu'en 2022. Le secteur comptait 3 984 comédiens en activité, en baisse de 6.4%, pour une masse salariale de 40.3 millions d'euros, en recul de 9.5%. Ces données concernent le doublage audiovisuel et ne constituent pas une mesure de l'emploi dans la radio.