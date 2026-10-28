Siri AI pourrait modifier la façon dont les auditeurs choisissent leurs programmes €

Le HomePod mini 2 d'Apple sera commercialisé en France à partir du 30 octobre 2026, au prix de 169 €. L'enceinte accueillera ultérieurement Siri AI, un assistant vocal susceptible de faire évoluer la découverte des contenus audio, notamment des radios et des podcasts. Aucune date de disponibilité de Siri AI en France n'a encore été annoncée. Source : Apple
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