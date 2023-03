FSER : les Associatives ont jusqu'au 15 avril

La fin de la crise sanitaire marque-t-elle pour autant la fin de la crise économique pour les radios associatives ? Pas vraiment si l'on en juge par les remontées de terrain. Il semblerait même que les radios locales n'ont pas encore pu retrouver les niveaux d'avant-crise. Une raison de plus pour soigner et peaufiner le dossier FSER 2003 qui est accessible depuis la fin de la semaine dernière. Les radios ont jusqu'au 16 avril prochain pour le retourner aux services de la DGMIC.Outre donc la disparition des années blanches suite au Covid-19, les radios locales vont devoir se familiariser avec plusieurs nouveautés. Et notamment le dépôt par voie dématérialisée (voir ICI ) même si l'envoi par courrier est encore possible pour 2023 (voir LÀ ).