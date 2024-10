FSER : la CORLAB dénonce une coupe budgétaire alarmante

Le FSER constitue une aide vitale pour les plus de 700 radios associatives qui, partout en France, offrent un espace d'expression aux citoyens et garantissent la diversité des opinions. En Bretagne, les radios de la CORLAB jouent un rôle déterminant en donnant la parole aux élus, associations, et citoyens engagés. "Ces médias de territoire et du lien social sont souvent les seules à offrir une plateforme d’expression aux citoyens, à garantir la diversité des opinions", rappelle la CORLAB dans son communiqué. En outre, ces radios contribuent activement à la préservation des langues régionales, avec six stations diffusant des émissions en breton et en gallo.