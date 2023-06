FIP : cet été, c'est DJ Set en terrasse

Le Radioeat , restaurant "bistronomique" de la Maison de la radio et de la musique, installe jusqu’en octobre sa grande terrasse végétalisée, dans un esprit guinguette. Le nouveau chef, Stéphane Hervé, et la cheffe pâtissière Laura Dumais, y proposent une cuisine de produits frais et de saison, "healthy et veggie friendly". Et pour parfaire l’expérience musicale et culinaire, le Radioeat inaugure une carte blanche à une personnalité du monde artistique : Aurélie Saada (ex-Brigitte). Après son passage sur scène et derrière les fourneaux lors de l’Hyper Weekend Festival en janvier dernier, elle remet le couvert en partageant deux de ses recettes fétiches sur la carte. Pour dîner assis, tout en profitant des DJ sets, il est possible de réserver sa table à l’avance...