Europe 1 : un dispositif à l’occasion des élections municipales

Pour accompagner ce dispositif, Europe 1 s'associe à l'institut BVA pour 5 sondages exclusifs en partenariat avec Orange. Le sondage sera dévoilé chaque jeudi à partir du 13 février, dans la matinale, jusqu’au 1er tour des élections. Edouard Lecerf, Directeur général adjoint de l'institut BVA analysera sur Europe 1 ces résultats. Les dimanches 15 et 22 mars, Wendy Bouchard et Sébastien Krebs seront aux commandes d'une édition spéciale entre 19h30 et 22h. Au programme: résultats, décryptages et analyses avec leurs invités( représentants des partis politiques et experts).

Un dispositif à suivre également sur Europe1.fr avec la mise en ligne des résultats des 36 000 communes sur le site europe1.fr et l’application Europe 1 le soir même (1er et 2e tour). Enfin, les résultats disponibles dès 20h avec les premières estimations et actualisés en temps réel sitôt les résultats définitifs communiqués.