Europe 1 : un concert depuis le Studio Pierre Bellemare

Après le succès de leur morceau "Hit Sale" en featuring avec l'artiste belge Roméo Elvis et de leur premier album qui s'est écoulé à 170 000 exemplaires, le groupe Thérapie Taxi sera sur la scène du Studio Bellemare. Révélée au grand public en 2006 avec son tube "La Liste", Rose livrera un live inédit au public d'Europe 1. Enfin, Flavia Coelho présentera son dernier album "DNA aux auditeurs d'Europe 1".

Rappelons qu'Émilie Mazoyer est de retour cette saison du lundi au vendredi, entre 20h et 22h, pour deux heures de "Musique !" Un rendez-vous rythmé par les lives et interviews d’artistes, les coups de coeur musicaux, le blind-test et la playlist des auditeurs. Deux heures d’émission riches de découvertes, de bonne humeur et de bonne "Musique !".