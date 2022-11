Europe 1 s’associe à l’Arcom dans le cadre de l’opération "Jouons ensemble"

Sous l’autorité de l’Arcom en partenariat avec le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, le ministère délégué chargé des Personnes handicapées et le Comité Paralympique et Sportif Français, cette deuxième édition de l’opération "Jouons Ensemble" se tient du 14 au 20 novembre.

À travers cette association, Europe 1 se mobilise pour valoriser le parasport et promouvoir une vision inclusive du sport. Et à cette occasion, Jean-François Pérès, chef du service des sports d’Europe 1, a reçu ce le 10 novembre à 20h dans "Les Décideurs du sport", Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom.