Europe 1 passe à l’heure d’été à partir du 9 juillet

Les auditeurs retrouveront les voix de l’antenne mais aussi Stéphanie Le Quellec, Thomas Isle, Philippe Gougler et Philippe Manœuvre. La rédaction d’Europe 1 les accompagnera tout au long de l’été pour un décryptage complet de l’actualité. La station promet des matinées d’évasion, de voyage et de proximité, des après-midis dédiés aux récits et des soirées musicales et des confidences nocturnes.

Thierry Dagiral et Lionel Gougelot prendront les commandes d’Europe Matin. Les auditeurs retrouveront Fanny Marsot, Christophe Lamarre, Albane Leprince, Yohann Tritz, Mélina Facchin, Arthur Delaborde, Romane Hocquet et Emilie Dez pour les journaux et les flashs.