Europe 1 lance une chronique littéraire estivale

"Nous sommes très heureux de ce partenariat inédit. Plus qu'une librairie, Mollat est un véritable lieu d'échange et un nouveau media qui permet à ses libraires de transmettre leur passion et leur expertise grâce à un studio quasi-professionnel. C'est cette démarche globale qui a séduit Europe 1, la proximité et le partage constituant l'identité de la station" a souligné souligne Laurent Guimier, vice-président directeur général des stations du groupe Lagardère. "Cette collaboration, qui met en avant les contenus extrêmement qualitatifs défendus par nos libraires, allait forcément de pair avec Europe 1, media particulièrement sensible au livre et à sa promotion. Ces coups de coeur sont donc le reflet des liens étroits tissés entre nos deux maisons" a pour sa part expliqué Denis Mollat, directeur de la Librairie Mollat de Bordeaux.