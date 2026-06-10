Europe 1 lance "Casses Impossibles", une série aux plus grands braquages de l’histoire

La série repose sur un travail associant des archives inédites issues du patrimoine d'Europe 1 à un sound design spécialement conçu pour renforcer l'expérience d'écoute.

À travers 7 épisodes, "Casses Impossibles" revisite des affaires qui ont marqué l'histoire par leur ampleur ou les zones d'ombre qui les entourent encore aujourd'hui.

Parmi elles figure le vol de la Coupe du monde de football en mars 1966 à Londres. À seulement deux mois du début de la compétition, le trophée disparaît en plein jour, provoquant une vaste enquête et une importante couverture médiatique.



La série s'intéresse également au braquage de la Banque de France de Toulon en décembre 1992. Une affaire qui intrigue encore par son mode opératoire, puisque près de 150 millions de francs disparaissent sans effraction ni violence apparente.