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Mercredi 10 Juin 2026 - 13:10

Europe 1 lance "Casses Impossibles", une série aux plus grands braquages de l’histoire


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Europe 1 enrichit son catalogue de podcasts avec "Casses Impossibles", une série documentaire consacrée à plusieurs des braquages les plus marquants de l’histoire. Portée par des archives inédites issues du patrimoine sonore de la station et un sound design immersif, cette production audio se compose de 7 épisodes diffusés sur toutes les plateformes d’écoute. Le premier épisode est disponible tandis que les suivants seront proposés chaque lundi.



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La série repose sur un travail associant des archives inédites issues du patrimoine d'Europe 1 à un sound design spécialement conçu pour renforcer l'expérience d'écoute. À travers 7 épisodes, "Casses Impossibles" revisite des affaires qui ont marqué l'histoire par leur ampleur ou les zones d'ombre qui les entourent encore aujourd'hui. Parmi elles figure le vol de la Coupe du monde de football en mars 1966 à Londres. À seulement deux mois du début de la compétition, le trophée disparaît en plein jour, provoquant une vaste enquête et une importante couverture médiatique. 
La série s'intéresse également au braquage de la Banque de France de Toulon en décembre 1992. Une affaire qui intrigue encore par son mode opératoire, puisque près de 150 millions de francs disparaissent sans effraction ni violence apparente.

Autre dossier emblématique retenu par Europe 1, le cambriolage d'un dépôt Brink's à Toulouse en avril 1988. Les auteurs repartent avec 11 millions de francs avant de disparaître pendant plus de trente ans, faisant de cette affaire l'une des plus singulières de l'histoire criminelle française.

Une production portée par les équipes audio d'Europe 1

L'incarnation de la série est assurée par Marc Messier. Les récits-documentaires ont été écrits par Julien Pichené, Théophile Eliot, Clara Ménard, Clara Léger et Estelle Lafont. La réalisation et la composition musicale sont signées Clément Ibrahim. La production est assurée par Théophile Eliot. Le travail autour du patrimoine sonore a été mené par Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Le visuel de la série a été conçu par Luowen Wang.
Cette nouvelle série de 7 épisodes est accessible dès à présent sur europe1.fr, sur l'application Europe 1 ainsi que sur l'ensemble des plateformes d'écoute.

Tags : Europe 1, podcast, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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