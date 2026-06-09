Le podcast cherche sa place sur Netflix et Tubi

Les premiers résultats publiés pour le premier trimestre 2026 montrent que 14% des consommateurs hebdomadaires de podcasts âgés de 13 ans et plus ont déjà utilisé Netflix pour écouter ou regarder des podcasts. Tubi atteint pour sa part 4%. Si ces chiffres illustrent une présence déjà perceptible des plateformes vidéo dans l’univers du podcast, ils restent éloignés des niveaux observés pour les acteurs historiques. Edison Podcast Metrics indique ainsi que 64% des consommateurs hebdomadaires de podcasts ont déjà utilisé YouTube pour consommer des podcasts, tandis que Spotify atteint 42%. L’étude souligne que le marché demeure en pleine évolution à mesure que se multiplient les accords de distribution entre plateformes, créateurs et éditeurs.

Edison Research précise que les résultats du deuxième trimestre 2026 seront communiqués aux abonnés au cours de l’été, permettant de mesurer l’impact de ces nouveaux partenariats sur les usages du podcast audio et vidéo.