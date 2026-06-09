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Mardi 9 Juin 2026 - 08:10

Le podcast cherche sa place sur Netflix et Tubi


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L’arrivée de Netflix et Tubi sur le marché du podcast commence à produire ses premiers résultats. Selon Edison Podcast Metrics, 14% des consommateurs hebdomadaires de podcasts âgés de 13 ans et plus aux États-Unis déclarent avoir utilisé Netflix pour écouter ou regarder des podcasts au premier trimestre 2026, contre 4 % pour Tubi. Des chiffres qui témoignent de l’élargissement progressif des canaux de distribution du podcast, même si YouTube et Spotify demeurent largement dominants.



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Les plateformes de streaming vidéo poursuivent leur rapprochement avec l’industrie du podcast. Depuis janvier 2026, Netflix et Tubi multiplient les accords avec des éditeurs et créateurs afin d’intégrer davantage de contenus audio et vidéo à leurs catalogues. Netflix a récemment annoncé un accord pouvant atteindre 100 millions de dollars avec le podcast "On Purpose" de Jay Shetty, dont les versions vidéo seront désormais disponibles exclusivement sur Netflix et Spotify. De son côté, Tubi a signé plusieurs partenariats avec Audiochuck, producteur notamment de "Crime Junkie" et "The Deck", ainsi qu’avec SiriusXM, dont le portefeuille comprend "Rotten Mango", "Conan O’Brien Needs a Friend" et "What Now with Trevor Noah". Dans ce contexte, Edison Research a intégré Netflix et Tubi à son suivi des services podcast au sein d’Edison Podcast Metrics afin de mesurer leur adoption par les consommateurs hebdomadaires de podcasts aux États-Unis.

YouTube et Spotify conservent une avance importante

Les premiers résultats publiés pour le premier trimestre 2026 montrent que 14% des consommateurs hebdomadaires de podcasts âgés de 13 ans et plus ont déjà utilisé Netflix pour écouter ou regarder des podcasts. Tubi atteint pour sa part 4%. Si ces chiffres illustrent une présence déjà perceptible des plateformes vidéo dans l’univers du podcast, ils restent éloignés des niveaux observés pour les acteurs historiques. Edison Podcast Metrics indique ainsi que 64% des consommateurs hebdomadaires de podcasts ont déjà utilisé YouTube pour consommer des podcasts, tandis que Spotify atteint 42%. L’étude souligne que le marché demeure en pleine évolution à mesure que se multiplient les accords de distribution entre plateformes, créateurs et éditeurs.
Edison Research précise que les résultats du deuxième trimestre 2026 seront communiqués aux abonnés au cours de l’été, permettant de mesurer l’impact de ces nouveaux partenariats sur les usages du podcast audio et vidéo.

Tags : Edison Podcast Metrics, Edison Research, Netflix, podcast, podcasts, Smart TV, Tubi, TV



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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