Europe 1 fait découvrir les métiers des médias aux plus jeunes

Trois classes de 6e – une de Flixecourt (Somme) et deux de Villejuif (Val-de-Marne), et une classe de 4e, de 3e prépa Pro et de seconde Pro Systèmes Numériques de Paris prendront la direction des studios d'Europe 1 et de Gulli. Pour cette 29e édition, les activités se feront autour du thème “D’où vient l’info ?” avec un focus sur les “fake news”. Au programme notamment : découverte des métiers de la radio et de la télévision dans les locaux d’Europe 1 et Gulli, atelier d’animation d’une émission de radio avec la journaliste Emilie Mazoyer, conférence réseaux sociaux sur les “fake news” par les journalistes web d’Europe 1 sur le thème "Comment se fabrique l’information sur le web ?"ou encore participation à l’émission "Europe 1 Bonjour"présentée par Raphaëlle Duchemin